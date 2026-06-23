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Последствия российской воздушной атаки 15 июня, фото: ГСЧС

В Киево-Печерской лавре завершили работы по консервации поврежденной крыши (ФОТО)

23 июн 2026, 19:08
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Російські загарбники у ніч на 15 червня атакували Києво-Печерську лавру. Тоді внаслідок атаки був пошкоджений Успенський собор. Понад тиждень у складних умовах, під постійною загрозою нових атак, фахівці проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань.

Сьогодні, 23 червня, ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху завершені. Роботи виконано на 100% від запланованого обсягу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об'єкті продовжують працювати теплові гармати.

За час проведення робіт на території Лаври були залучені понад 100 рятувальників з різних підрозділів та більш ніж 25 одиниць техніки ДСНС. Це дні напруженої праці, відповідальності та боротьби за збереження безцінної культурної та духовної спадщини України, — розповів очільник ДСНС Андрій Даник.

Источник: Ракурс


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