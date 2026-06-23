В Киево-Печерской лавре завершили работы по консервации поврежденной крыши (ФОТО)https://racurs.ua/n214595-v-kievo-pecherskoy-lavre-zavershili-raboty-po-konservacii-povrejdennoy-kryshi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники у ніч на 15 червня атакували Києво-Печерську лавру. Тоді внаслідок атаки був пошкоджений Успенський собор. Понад тиждень у складних умовах, під постійною загрозою нових атак, фахівці проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань.
Сьогодні, 23 червня, ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху завершені. Роботи виконано на 100% від запланованого обсягу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об'єкті продовжують працювати теплові гармати.
За час проведення робіт на території Лаври були залучені понад 100 рятувальників з різних підрозділів та більш ніж 25 одиниць техніки ДСНС. Це дні напруженої праці, відповідальності та боротьби за збереження безцінної культурної та духовної спадщини України, — розповів очільник ДСНС Андрій Даник.