Наслідки російської повітряної атаки 15 червня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214595-u-kyievo-pecherskiy-lavri-zavershyly-roboty-z-konservaciyi-poshkodjenogo-dahu-foto.html

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Російські загарбники у ніч на 15 червня атакували Києво-Печерську лавру. Тоді внаслідок атаки був пошкоджений Успенський собор. Понад тиждень у складних умовах, під постійною загрозою нових атак, фахівці проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань.

Сьогодні, 23 червня, ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху завершені. Роботи виконано на 100% від запланованого обсягу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об'єкті продовжують працювати теплові гармати.