Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки 15 червня, фото: ДСНС

У Києво-Печерській лаврі завершили роботи з консервації пошкодженого даху (ФОТО)

23 чер 2026, 19:08
999

Російські загарбники у ніч на 15 червня атакували Києво-Печерську лавру. Тоді внаслідок атаки був пошкоджений Успенський собор. Понад тиждень у складних умовах, під постійною загрозою нових атак, фахівці проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань.

Сьогодні, 23 червня, ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху завершені. Роботи виконано на 100% від запланованого обсягу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об'єкті продовжують працювати теплові гармати.

За час проведення робіт на території Лаври були залучені понад 100 рятувальників з різних підрозділів та більш ніж 25 одиниць техніки ДСНС. Це дні напруженої праці, відповідальності та боротьби за збереження безцінної культурної та духовної спадщини України, — розповів очільник ДСНС Андрій Даник.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів