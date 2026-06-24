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Ракурс
Последствия российской атаки в Сумской области, фото: Сумская ОВА

Российские БпЛА ударили по хлебокомбинату в Сумской области (ФОТО)

24 июн 2026, 11:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції, — розповів він.

Внаслідок атаки:

  • пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт;
  • люди не постраждали.

росія вкотре б'є по цивільних підприємствах і транспорту, який забезпечує людей продуктами та підтримує життєдіяльність громад. Це свідомі удари по мирному життю, — наголосив очільник ОВА.

Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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