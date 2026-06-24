Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Сумской области, фото: Сумская ОВА
Российские БпЛА ударили по хлебокомбинату в Сумской области (ФОТО)https://racurs.ua/n214609-rossiyskie-bpla-udarili-po-hlebokombinatu-v-sumskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції, — розповів він.
Внаслідок атаки:
- пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт;
- люди не постраждали.
росія вкотре б'є по цивільних підприємствах і транспорту, який забезпечує людей продуктами та підтримує життєдіяльність громад. Це свідомі удари по мирному життю, — наголосив очільник ОВА.