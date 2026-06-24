Последствия российской атаки в Сумской области, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n214609-rossiyskie-bpla-udarili-po-hlebokombinatu-v-sumskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції, — розповів він.

Внаслідок атаки:

пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт;

люди не постраждали.