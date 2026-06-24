Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214609-rosiyski-bpla-vdaryly-po-hlibokombinatu-na-sumschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції, — розповів він.

Внаслідок атаки:

пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт;

люди не постраждали.