В Украине установится чрезвычайный уровень пожарной опасности, инфографика: Укргидрометцентр

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В Україні впродовж 26−28 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей країни.

Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Зазначається, що завтра, 26 червня, у більшості областей України опадів не буде. Лише у південній частині, східних і Вінницькій областях вдень за рахунок нестійкості атмосфери місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози.

Погоду без опадів у більшості областей формуватиме поле підвищеного тиску та досить тепла повітряна маса, яка повільно поширюється із заходу, але поки що переважають потоки з північного напрямку, тому найжаркішу погоду чекаємо у західних та більшості південних областей, — зазначили у Гідрометцентрі.

Мінлива хмарність. Вітер північний, північно-західний, 7−12 м/с. Температура вночі становитиме 13−18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°. Вдень — 23−28°, у західних, більшості південних областей до 32°, на Закарпатті місцями сильна спека 35°.