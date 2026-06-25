Полк «Скала» подтвердил 25 из 26 случаев небоевой смерти новобранцев

В полку «Скала» подтвердили большинство случаев небоевой смерти новобранцев, о которых сообщали СМИ, фото: Фейсбук-страница полка «Скала»

https://racurs.ua/n214657-polk-skala-podtverdil-25-iz-26-sluchaev-neboevoy-smerti-novobrancev.html

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У полку «Скеля» підтвердили частину смертей військовослужбовців, про які раніше повідомляли ЗМІ. Щодо всіх фактів смертей проходить перевірка.

Про це під час онлайн-пресконференції розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Андрій Сурай, повідомляє агентство «Укрінформ».

У нас є точно з цих 26 людей, які були згадані як померлі під час БЗВП, з цих 26 людей одного ми взагалі не знайшли. Тобто це людина, яка не має відношення до нашої частини. Тому ми вже не можемо підтвердити всі 26 фактів, ми кажемо про 25, — зазначив він.

Сурай наголосив, що «по кожному кейсу, по кожній людині нам потрібно проходитись (проводити перевірку — ред.)».

Водночас він додав, що один зі згаданих 25 випадків стосується військовослужбовця, якого було доправлено до навчального центру іншої частини, там він захворів, а згодом помер у лікарні.

Незрозуміло, чи правильно казати, що людина померла у нашій військовій частині, яку ми відкомандирували в іншу військову частину для навчання, — зазначив Сурай.

Коментуючи інформацію військової омбудсменки Ольги Решетилової стосовно двох тисяч військовослужбовців «Скелі», які отримують замісну терапію як наркозалежні, Сурай зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності:

«У нас не дві тисячі наркозалежних. Ця інформація, яку озвучувала Ольга Решетилова, мала місце кілька місяців тому. Значна частина з цих військовослужбовців уже не є наркозалежними, бо вони пройшли реабілітаційний курс. На щастя, багато хто вже не наркозалежний і виконує завдання разом з іншими мобілізованими хлопцями. Ми допомогли їм повернутися до життя».

За його словами, з юридичної точки зору ніхто з військовослужбовців полку не є наркозалежним, оскільки потрапляє до них з висновком ВЛК про те, що вони здорові і придатні до служби. Він запевнив, що коли у полку дізнаються про їхні залежності, то мобілізовані проходять реабілітацію, а після неї — курс фізичної підготовки.

Коли проходять курс лікування, тоді для них починається БЗВП і частіше за все людина стає в стрій, — додав він.

Також Сурай зазначив, що замісну терапію у полку не отримує жоден військовослужбовець.

Інтернет-видання «Бабель» 23 червня опублікувало розслідування щодо «Скелі». Журналісти видання опитали 30 свідків і нарахували 26 випадків смертей у навчальних центрах полку за останні півроку.

Державне бюро розслідувань 24 червня повідомило, що перевірить полк «Скеля» після заяв про катування й смерті мобілізованих.

Джерело: «Укрінформ»