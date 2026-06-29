Россияне атаковали отдыхающих на Харьковщине, есть погибшая и раненые. Фото:

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Армія Росії ввечері 28 червня завдали удару по відпочивальниках у Харківській області.

Близько 18.35 окупанти, попередньо з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» обстріляли Зміївську громаду в Чугуївському районі, де перебували відпочивальники. Внаслідок атаки загинула 54-річна жінка. Поранення отримали шестеро дорослих, 16-річний хлопець та 9-річна дівчинка. Про це Харківська обласна прокуратура та голова ОВА Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

Також правоохоронці поінформували, що у селі Кирилівка Чугуївського району вчора внаслідок влучання КАБу постраждав 30-річний чоловік. А безпілотник БМ-35 «Італмас» влучив у дах автозаправної станції у Шевченківському районі Харкова. Поранення отримав 60-річний працівник.

Крім того, російський безпілотник «Молнія» атакував житловий сектор у селі Губарівка Богодухівського району. Поранення отримала 78-річна жінка. Ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 червня посеред дня росіяни здійснили авіаудар по території центрального пляжу в Запоріжжі. На момент влучання російської керованої авіабомби там перебували люди. Постраждали шестеро осіб, серед них троє дітей. Також удар окупантів призвів до пошкодження приміщення кафе та припаркованих автомобілів.