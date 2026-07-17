Российской армии приказали нарастить атаки дронами по АЗС и гражданским автомобилям. Фото:

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Командування РФ наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях. Виконуватимуть злочинні накази Москви центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» та зовнішні пілоти лінійних підрозділів військ РФ. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 17 липня повідомило у Facebook.

Наразі відомо, що росіяни для таких атак планують використовувати керовані дрони типу «Молнія-1», «Молнія-2″, „Герань-сікер“, Ггербера-сікер», «Ланцет», V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

У розвідці наголошують, що низький рівень підготовки російських екіпажів БпЛА уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України окупанти помилково б’ють по своїх.

Так, оператори 1427-го мотострілецького полку ЗС Росії через втрату орієнтування навели «Молнію-2» на цивільний автомобіль УАЗ «Буханка» в районі населеного пункту Глушкове Курської області РФ. Дрон не влучив у ціль — здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 15 липня російські окупанти атакували одну з автозаправних станцій у Малинській громаді Житомирській області. Постраждали двоє осіб.