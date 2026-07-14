Последствия обстрелов. Фото: МВА

https://racurs.ua/n215000-rossiyane-sbrosili-kaby-na-poselok-pod-harkovom-est-pogibshaya-i-ranenye.html

Ракурс

Армія РФ атакувала керованими авіаційними бомбами селище Слатине в Харківській області.

Ворог здійснив бомбардування населеного пункту близько 10.00 у вівторок, 14 липня. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка. Госпіталізували з пораненням голови та переломом променевої кістки 72-річну жінку. Ще двоє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Про це керівник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко та Харківська обласна прокуратура повідомили у Telegram.

Бомбардування призвело до пошкодження десятків приватних будинків та господарських споруд. Попередньо відомо, що під завалами ще можуть перебувати люди. На місці обстрілу працюють профільні служби.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнний злочин, що спричинив загибель людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 14 липня ударним дроном «Молнія» атакували місто Бахмач Ніжинського району Чернігівської області. Постраждали двоє жінок та чоловік. Також знищене житло і пошкоджені сусідні будинки та авто.