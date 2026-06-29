ВАКС избрал меру пресечения нардепу Кузьминых

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Сергей Кузьминых, фото: «Укринформ»
ВАКС избрал меру пресечения нардепу Кузьминыхhttps://racurs.ua/n214698-vaks-izbral-meru-presecheniya-nardepu-kuzminyh.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд сьогодні, 29 червня, обрав запобіжний захід обвинуваченому у хабарництві народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних.
Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».
Зазначається, що ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП. Заставу у розмірі 49 тис. 620 грн, внесену Кузьміних ще 23 травня 2022 року, звернуто в дохід держави.
Застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце проживання у місті Житомирі строком на два місяці, — оголосила суддя.
Суд поклав на Кузьміних такі обов’язки:
- з’являтися до суду за кожним викликом;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- здати на зберігання закордонні паспорти;
- носити електронний засіб контролю.
- Строк дії ухвали встановлено до 29 серпня.
Нагадаємо, САП сьогодні повідомила про затримання чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.
Джерело: «РБК-Україна»