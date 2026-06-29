Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сергій Кузьміних, фото: «Укрінформ»

ВАКС обрав запобіжний захід нардепа Кузьміних

29 чер 2026, 15:44
999

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 29 червня, обрав запобіжний захід обвинуваченому у хабарництві народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП. Заставу у розмірі 49 тис. 620 грн, внесену Кузьміних ще 23 травня 2022 року, звернуто в дохід держави.

Застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце проживання у місті Житомирі строком на два місяці, — оголосила суддя.

Суд поклав на Кузьміних такі обов’язки:

  • з’являтися до суду за кожним викликом;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати на зберігання закордонні паспорти;
  • носити електронний засіб контролю.
  • Строк дії ухвали встановлено до 29 серпня.

Нагадаємо, САП сьогодні повідомила про затримання чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів