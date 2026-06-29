ВАКС обрав запобіжний захід нардепа Кузьміних

Сергій Кузьміних, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n214698-vaks-obrav-zapobijnyy-zahid-nardepa-kuzminyh.html

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Вищий антикорупційний суд сьогодні, 29 червня, обрав запобіжний захід обвинуваченому у хабарництві народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП. Заставу у розмірі 49 тис. 620 грн, внесену Кузьміних ще 23 травня 2022 року, звернуто в дохід держави.

Застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце проживання у місті Житомирі строком на два місяці, — оголосила суддя.

Суд поклав на Кузьміних такі обов’язки:

з’являтися до суду за кожним викликом;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати на зберігання закордонні паспорти;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали встановлено до 29 серпня.

Нагадаємо, САП сьогодні повідомила про затримання чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Джерело: «РБК-Україна»