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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Олег Синегубов

В Харькове в результате российского авиаудара погиб человек, еще 12 ранены (ФОТО)

29 июн 2026, 20:09
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Російські загарбники сьогодні, 29 червня, близько 15.30 завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. За попередньою інформацією, ворог застосував два УМПБ-5.

Один із КАБів влучив у дорожнє покриття майже в центральній частині міста, в Холодногірському районі. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС, Харківська обласна прокуратура та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубоів.

Внаслідок цієї атаки:

  • загинула 23-річна жінка;
  • ще 10 людей зазнали поранень. Одна постраждала перебуває у вкрай важкому стані, лікарі борються за її життя, у неї вибухове поранення та опіки близько 90% поверхні тіла;
  • Пошкоджено бізнес-об'єкти, підприємства, трамвай і колія, легковий автомобіль.

Другий авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння та не здетонував. Внаслідок удару постраждали дві жінки, — розповіли у прокуратурі.

Таким чином, загалом постраждали 12 людей.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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