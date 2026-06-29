Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 червня, близько 15.30 завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. За попередньою інформацією, ворог застосував два УМПБ-5.

Один із КАБів влучив у дорожнє покриття майже в центральній частині міста, в Холодногірському районі. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС, Харківська обласна прокуратура та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубоів.

Внаслідок цієї атаки:

загинула 23-річна жінка;

ще 10 людей зазнали поранень. Одна постраждала перебуває у вкрай важкому стані, лікарі борються за її життя, у неї вибухове поранення та опіки близько 90% поверхні тіла;

Пошкоджено бізнес-об'єкти, підприємства, трамвай і колія, легковий автомобіль.

Другий авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння та не здетонував. Внаслідок удару постраждали дві жінки, — розповіли у прокуратурі.

Таким чином, загалом постраждали 12 людей.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).