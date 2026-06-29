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Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов
У Харкові внаслідок російського авіаудару загинула людина, ще 12 поранено (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214705-u-harkovi-vnaslidok-rosiyskogo-aviaudaru-zagynula-ludyna-sche-12-poraneno-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 червня, близько 15.30 завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. За попередньою інформацією, ворог застосував два УМПБ-5.
Один із КАБів влучив у дорожнє покриття майже в центральній частині міста, в Холодногірському районі. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили ДСНС, Харківська обласна прокуратура та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубоів.
Внаслідок цієї атаки:
- загинула 23-річна жінка;
- ще 10 людей зазнали поранень. Одна постраждала перебуває у вкрай важкому стані, лікарі борються за її життя, у неї вибухове поранення та опіки близько 90% поверхні тіла;
- Пошкоджено бізнес-об'єкти, підприємства, трамвай і колія, легковий автомобіль.
Другий авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння та не здетонував. Внаслідок удару постраждали дві жінки, — розповіли у прокуратурі.
Таким чином, загалом постраждали 12 людей.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).