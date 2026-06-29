В Днепре возросло количество жертв российского удара по городу

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Последствия российской атаки в Днепр, фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре возросло количество жертв российского удара по городуhttps://racurs.ua/n214706-v-dnepre-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-po-gorodu.htmlРакурс
У Дніпрі до шести зросла кількість загиблих через російські атаку на місто, яка сталася сьогодні, 29 червня.
Постраждали 29 людей. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
У місті понівечені підприємство, училище, приватні оселі, автівки, — розповіли в ОВА.
Мер Дніпра Борис Філатов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що серед загиблих — двоє працівників виробництва заготовок для пластикових пляшок та троє будівельників, котрі лагодили дах цеху після попередніх ворожих ударів.
Загалом рашисти сьогодні понад 60 разів атакували чотири райони області безпілотниками та ракетою. Зокрема:
- на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Покровська громади. Понівечені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто. У важкому стані до лікарні доправили 54-річну жінку. 37-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно;
- у Кам’янському районі потерпала Криничанська громада. Зайнялося поле з ячменем;
- у Петропавлівській громаді на Синельниківщині пошкоджена інфраструктура;
- через нічну атаку на П’ятихатську громаду постраждали двоє людей. 72-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 41-річна жінка лікуватиметься вдома.