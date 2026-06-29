В Днепре возросло количество жертв российского удара по городу

Последствия российской атаки в Днепр, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n214706-v-dnepre-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-po-gorodu.html

Ракурс

У Дніпрі до шести зросла кількість загиблих через російські атаку на місто, яка сталася сьогодні, 29 червня.

Постраждали 29 людей. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

У місті понівечені підприємство, училище, приватні оселі, автівки, — розповіли в ОВА.

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що серед загиблих — двоє працівників виробництва заготовок для пластикових пляшок та троє будівельників, котрі лагодили дах цеху після попередніх ворожих ударів.

Загалом рашисти сьогодні понад 60 разів атакували чотири райони області безпілотниками та ракетою. Зокрема: