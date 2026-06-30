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Последствия российской атаки на Сумы, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали инфраструктуру Сум — возникли пожары (ФОТО, ВИДЕО)

30 июн 2026, 09:11
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 червня, атакували інфраструктуру обласного центру Сумщини.

Зафіксовано декілька влучань по об'єктах інфраструктури міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували осередки горіння та провели обстеження місць влучань, — розповіли у відомстві. — За попередньою інформацією, постраждалих немає".

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що протягом доби — з ранку 29 червня до ранку 30 червня — росіяни здійснили майже 100 обстрілів по 29 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Наслідки російської атаки на Суми, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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