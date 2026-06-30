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Рашисты 30 июня ударили беспилотником по Запорожью, фото: ГСЧС

Последствия удара российского беспилотника по Запорожью показала ГСЧС (ФОТО)

30 июн 2026, 13:31
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У Запоріжжі внаслідок удару російським БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

На місці влучання на відкритій території загорілися уламки безпілотника. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені двоповерхова будівля та 5 легкових автомобілів, — розповіли у відомстві. — Рятувальники ліквідували пожежу.

Психологи ДСНС надали підтримку десятьом громадянам, серед яких троє дітей.

Роботи з ліквідації наслідків атаки завершені.

Рашисти 30 червня вдарили безпілотником по Запоріжжю, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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