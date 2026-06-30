Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.

Пошкоджено будівлю, виникло займання, яке вже ліквідували. Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих. Травми отримали: