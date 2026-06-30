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Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
Рашисты ударили по зданию в Запорожье — четверо пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n214719-rashisty-udarili-po-zdaniu-v-zaporoje-chetvero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.
Пошкоджено будівлю, виникло займання, яке вже ліквідували. Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих. Травми отримали:
- 48-річна жінка;
- чоловіки віком 51, 54 та 67 років.