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Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вдарили по будівлі у Запоріжжі — четверо постраждалих (ФОТО)

30 чер 2026, 12:09
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Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.

Пошкоджено будівлю, виникло займання, яке вже ліквідували. Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих. Травми отримали:

  • 48-річна жінка;
  • чоловіки віком 51, 54 та 67 років.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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