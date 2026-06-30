Армия РФ снова ударила по Запорожью. Фото: ОВА

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Російська окупаційна армія знову атакувала Запоріжжя.

У вівторок, 30 червня, ворог завдав удару безпілотником по об'єкту промислової інфраструктури. Там виникла пожежа. Травм зазнала одна людина. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Одна людина поранена, виникла пожежа внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, — йдеться у повідомленні.

Згодом окупанти завдали ще одного удару по обласному центру. Попередньо, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, вранці 30 червня російські загарбники завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Була пошкоджена будівля, також виникла пожежа, яку вже ліквідували. Крім того, вибухова хвиля пошкодила двоповерхову будівля та п’ять легкових автомобілів. Постраждали шестеро осіб, серед них — дитина.