Ударные дроны нанесли удары по российскому городу Пенза. Фото:

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Ракурс

Ударні дрони завдали ударів по російському місту Пенза.

У ніч на 1 липня там пролунали вибухи, після чого було зафіксовано сильний дим та пожежу. Місцеві жителі інформували про можливе ураження промислових підприємств. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

У мережі інформували, що під удар міг потрапити державний підшипниковий завод, продукція якого має подвійне призначення та може використовуватися для військово-промислового комплексу.

Також міг бути уражений військовий завод «Маяк», який спеціалізується на виробництві радіоелектронної апаратури, приладів управління, систем зв’язку та продукції військового призначення. Крім того, під удар міг потрапити Пензенський науково-дослідний інститут електронно-механічних приладів.

Тим часом губернатор Пензенської області Олег Мельниченко заявив, що уламки збитого дрона пошкодили лінії електропередачі та впали на недобудовану будівлю.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив у Telegram, що у Пензенському регіоні українські дрони досягли стратегічного об'єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Також глава держави поінформував, що був повторно уражений нафтопереробний заводу в Уфі, який знаходиться за понад 1 тис. 300 км від лінії фронту.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня безпілотники атаковали автостоянку логістичного транспорту армії РФ в окупованому Донецьку. А в окупованому Криму спалахнули пожежі на території електропідстанції «Західно-Кримська» та мобільній газотурбінній електростанції.