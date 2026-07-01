Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n214756-rashisty-udarili-aviabombami-po-harkovu-pogib-podrostok-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 липня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по Харкову.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Ігор Терехов.

Удари були завдані по Київському, Основʼянському та Новобаварському районах міста, всього ворог задіяв сім КАБів.

Загинув 15-річний підліток. Також відомо про 32 постраждалих.