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Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА
Рашисты ударили авиабомбами по Харькову — погиб подросток (ФОТО)https://racurs.ua/n214756-rashisty-udarili-aviabombami-po-harkovu-pogib-podrostok-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 липня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по Харкову.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Ігор Терехов.
Удари були завдані по Київському, Основʼянському та Новобаварському районах міста, всього ворог задіяв сім КАБів.
Загинув 15-річний підліток. Також відомо про 32 постраждалих.
На місцях прильотів комунальні служби міста ліквідовують наслідки обстрілів, — додав Терехов.