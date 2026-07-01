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Ракурс
Наслідки російського удару по Харкові, фото: Харківська ОВА

Рашисти вдарили авіабомбами по Харкову — загинув підліток (ФОТО)

1 лип 2026, 18:11
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Російські загарбники сьогодні, 1 липня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по Харкову.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Ігор Терехов.

Удари були завдані по Київському, Основʼянському та Новобаварському районах міста, всього ворог задіяв сім КАБів.

Загинув 15-річний підліток. Також відомо про 32 постраждалих.

На місцях прильотів комунальні служби міста ліквідовують наслідки обстрілів, — додав Терехов.

Джерело: Ракурс


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