В Херсоне разоблачили российского агента, фото: СБУ

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У Херсоні СБУ затримала глибоко законспірованого агента ФСБ, який коригував російські удари по місту.

Про це сьогодні, 2 липня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Агентом виявився завербований ворогом уродженець Південного Кавказу, який з 90-х років проживав в Україні за підробленим паспортом і для «прикриття» очолював місцеву громадську організацію.

За даними кіберфахівців СБУ, іноземець наводив вогонь окупантів на пункти базування та бойові позиції Сил оборони у Херсонській області, — розповіли у СБУ.

Встановлено, що:

фігурант потрапив у поле зору рашистів під час тимчасової окупації обласного центру. Там він познайомився зі співробітником ФСБ, батько якого був знайомий із фігурантом. Агента росіяни завербували у липні 2022 року;

після звільнення міста російські спецслужбісти перевели агента у «режим очікування» і залишили його на деокупованій території;

знову з ним на контакт представник ФСБ вийшов наприкінці січня 2026 року. Йому доручили відстежувати локації Сил оборони, по яких ворог готував нові обстріли. Для цього агент завуальовано випитував інформацію у своїх знайомих, а потім проводив дорозвідку поблизу потенційних «цілей»;

під час листування з куратором від ФСБ фігурант неодноразово висловлював свої очікування на повну окупацію Херсона і повернення кремлівського режиму в місто.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. При обшуку в нього вилучено підроблені документи та мобільні телефони із доказами роботи на фсб, — зазначили в СБУ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.