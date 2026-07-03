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Ракурс
Беспилотники атаковали ТЭЦ в российском Белгороде. Фото:

Дроны атаковали ТЭЦ в Белгороде — город без воды и света

3 июл 2026, 08:55
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Безпілотники вранці 3 липня атакували російське місто Бєлгород.

Під ударом опинилася Мічурінська ТЕЦ, потужність якої становить 24,2 МВт-36 МВт. Ця станція забезпечує енергією виробничі та адміністративні потужності підприємства «Біленергомаш — БЗЕМ» (там виробляють труби, металоконструкції та енергетичне обладнання). В місті після влучань фіксуються перебої зі світлом та водою. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Тим часом паблік Supernova+ поінформував, що був атакований завод «Енергомаш». Це підприємство виготовляє обладнання для теплових та атомних електростанцій, нафтогазової галузі та промислового будівництва.

Нагадаємо, 1 липня Сили оборони України уразили АТ «Научно-исследовательский институт физических измерений» у Пензенській області РФ. Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи» (який в свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос»).

Источник: Ракурс


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