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Ракурс
Безпілотники атакували ТЕЦ у російському Бєлгороді. Фото:

Дрони атакували ТЕЦ у Бєлгороді — місто без води і світла

3 лип 2026, 08:55
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Безпілотники вранці 3 липня атакували російське місто Бєлгород.

Під ударом опинилася Мічурінська ТЕЦ, потужність якої становить 24,2 МВт-36 МВт. Ця станція забезпечує енергією виробничі та адміністративні потужності підприємства «Біленергомаш — БЗЕМ» (там виробляють труби, металоконструкції та енергетичне обладнання). В місті після влучань фіксуються перебої зі світлом та водою. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Тим часом паблік Supernova+ поінформував, що був атакований завод «Енергомаш». Це підприємство виготовляє обладнання для теплових та атомних електростанцій, нафтогазової галузі та промислового будівництва.

Нагадаємо, 1 липня Сили оборони України уразили АТ «Научно-исследовательский институт физических измерений» у Пензенській області РФ. Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи» (який в свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос»).

Джерело: Ракурс


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