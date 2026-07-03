Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки на Запорожье, фото: ГСЧС
Рашисты атаковали дроном комбайн на Запорожье — травмирован человек (ФОТО)https://racurs.ua/n214813-rashisty-atakovali-dronom-kombayn-na-zaporoje-travmirovan-chelovek-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області внаслідок удару російським БпЛА двоє людей отримали поранення.
Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Росіяни атакували дроном комбайн під час польових робіт у Запорізькому районі — травмований 30-річний чоловік. Загорілися сільськогосподарська техніка та суха рослинність, — розповіли у відомстві.
Ще в одному із районів області загорілися житловий будинок і газова труба низького тиску. Травмована людина.
Усі загоряння ліквідовані.