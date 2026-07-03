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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Рашисти атакували дроном комбайн на Запоріжжі — травмовано людину (ФОТО)

3 лип 2026, 19:51
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У Запорізькій області внаслідок удару російським БпЛА двоє людей отримали поранення.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Росіяни атакували дроном комбайн під час польових робіт у Запорізькому районі — травмований 30-річний чоловік. Загорілися сільськогосподарська техніка та суха рослинність, — розповіли у відомстві.

Ще в одному із районів області загорілися житловий будинок і газова труба низького тиску. Травмована людина.

Усі загоряння ліквідовані.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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