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Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС
Рашисти атакували дроном комбайн на Запоріжжі — травмовано людину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214813-rashysty-atakuvaly-dronom-kombayn-na-zaporijji-travmovano-ludynu-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області внаслідок удару російським БпЛА двоє людей отримали поранення.
Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Росіяни атакували дроном комбайн під час польових робіт у Запорізькому районі — травмований 30-річний чоловік. Загорілися сільськогосподарська техніка та суха рослинність, — розповіли у відомстві.
Ще в одному із районів області загорілися житловий будинок і газова труба низького тиску. Травмована людина.
Усі загоряння ліквідовані.