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Уничтожение российского бункера, скриншот видео
Силы обороны уничтожили подземный бункер рашистов на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214815-sily-oborony-unichtojili-podzemnyy-bunker-rashistov-na-harkovschine-video.htmlРакурс
На Козачолопанськоому напрямку українські військові знищили підземний бункер російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 3 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр.
Працюємо разом з авіацією. Авіаудар був нанесений по підземному бункеру ворога в зоні відповідальності 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр, — вказано в описі відео.
Зазначається, що цей бункер ворог використовував для накопичення живої сили перед просочуванням, а також міг бути застосований для інших цілей.
Боєприпас пробив бетонні перекриття підземного укриття, яке русскіє вважали надійним. Вибухова хвиля повиносила навіть металеві двері на входах до підземелля, — розповіли в батальйоні. — Слідом за повітряним ударом до атаки на об'єкт долучилися наші пілоти дронів, аби остаточно перетворити його на руїни і зробити непридатним для використання.