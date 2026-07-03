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Ракурс
Уничтожение российского бункера, скриншот видео

Силы обороны уничтожили подземный бункер рашистов на Харьковщине (ВИДЕО)

3 июл 2026, 21:00
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На Козачолопанськоому напрямку українські військові знищили підземний бункер російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 3 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр.

Працюємо разом з авіацією. Авіаудар був нанесений по підземному бункеру ворога в зоні відповідальності 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр, — вказано в описі відео.

Зазначається, що цей бункер ворог використовував для накопичення живої сили перед просочуванням, а також міг бути застосований для інших цілей.

Боєприпас пробив бетонні перекриття підземного укриття, яке русскіє вважали надійним. Вибухова хвиля повиносила навіть металеві двері на входах до підземелля, — розповіли в батальйоні. — Слідом за повітряним ударом до атаки на об'єкт долучилися наші пілоти дронів, аби остаточно перетворити його на руїни і зробити непридатним для використання.

Источник: Ракурс


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