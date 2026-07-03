Уничтожение российского бункера, скриншот видео

https://racurs.ua/n214815-sily-oborony-unichtojili-podzemnyy-bunker-rashistov-na-harkovschine-video.html

Ракурс

На Козачолопанськоому напрямку українські військові знищили підземний бункер російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 3 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр.

Працюємо разом з авіацією. Авіаудар був нанесений по підземному бункеру ворога в зоні відповідальності 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр, — вказано в описі відео.

Зазначається, що цей бункер ворог використовував для накопичення живої сили перед просочуванням, а також міг бути застосований для інших цілей.