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Последствия российского удара в Днепропетровской области 3 июля, фото: Алексей Кулеба

Рашисты ударили по железной дороге на Днепропетровщине — повреждены два локомотива (ФОТО)

3 июл 2026, 22:45
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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, ввечері вкотре атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

В результаті внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Найголовніше — вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих, — наголосив він.

Кулеба зазначив, що лише з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.

Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів. Бо попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами, — додав він.

Наслідки російського удару на Дніпропетровщині 3 липня, фото: Олексій Кулеба

Источник: Ракурс


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