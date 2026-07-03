Последствия российского удара в Днепропетровской области 3 июля, фото: Алексей Кулеба

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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, ввечері вкотре атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

В результаті внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Найголовніше — вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих, — наголосив він.

Кулеба зазначив, що лише з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.