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Последствия российского удара в Днепропетровской области 3 июля, фото: Алексей Кулеба
Рашисты ударили по железной дороге на Днепропетровщине — повреждены два локомотива (ФОТО)https://racurs.ua/n214818-rashisty-udarili-po-jeleznoy-doroge-na-dnepropetrovschine-povrejdeny-dva-lokomotiva-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 липня, ввечері вкотре атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.
В результаті внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Найголовніше — вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих, — наголосив він.
Кулеба зазначив, що лише з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.
Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних фінансових ресурсів. Бо попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами, — додав він.