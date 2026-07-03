Наслідки російського удару на Дніпропетровщині 3 липня, фото: Олексій Кулеба

https://racurs.ua/ua/n214818-rashysty-vdaryly-po-zaliznyci-na-dnipropetrovschyni-poshkodjeni-dva-lokomotyvy-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, ввечері вкотре атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

В результаті внаслідок удару російських БПЛА пошкоджено два локомотиви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Найголовніше — вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих, — наголосив він.

Кулеба зазначив, що лише з початку року знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів.