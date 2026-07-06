Армия РФ с самого утра атакует АЗС в Запорожье. Фото: ГСЧС

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Російська армія продовжує обстрілювати автозаправні станції у Запоріжжі.

З самого ранку окупанти атакують ударними безпілотниками АЗС в обласному центрі. Через ворожі обстріли пошкоджені заправки та кілька автомобілів. Наразі відомо про загиблу жінку та 10 поранених. Серед постраждалих — дитина. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

Нагадаємо, останнім часом Російська Федерація завдає ударів по автозаправних станціях у прифронтових областях та регіонах, які межують з країною-агресором.

Зокрема, 3 липня загарбники завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Дніпропетровщини. Загинула одна людина, а ще троє зазнали поранень. Ще по одній з АЗС росіяни вдарили у Кам’янському районі.

Також упродовж того дня росіяни шість разів атакували автозаправні станції на Сумщині та в самому обласному центрі. Крім того, окупанти вдарили по одній із АЗС у Лубенському районі Полтавської області. Там постраждали шестеро осіб, серед них була волонтерка та громадянка Швеції.