Юлия Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy

https://racurs.ua/n214866-v-ukraine-gotovyat-mery-po-usileniu-bezopasnosti-azs-v-prifrontovyh-regionah-sviridenko.html

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Визначено додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами координаційної наради з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним.

У пріоритеті — потреби прифронтових громад, — наголосила вона.

За словами прем'єра, російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури.