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Юлия Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy
В Украине готовят меры по усилению безопасности АЗС в прифронтовых регионах — Свириденкоhttps://racurs.ua/n214866-v-ukraine-gotovyat-mery-po-usileniu-bezopasnosti-azs-v-prifrontovyh-regionah-sviridenko.htmlРакурс
Визначено додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак.
Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами координаційної наради з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним.
У пріоритеті — потреби прифронтових громад, — наголосила вона.
За словами прем'єра, російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури.
Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури, — наголосила вона.