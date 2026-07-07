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Ракурс
Юлия Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy

В Украине готовят меры по усилению безопасности АЗС в прифронтовых регионах — Свириденко

7 июл 2026, 19:53
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Визначено додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами координаційної наради з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним.

У пріоритеті — потреби прифронтових громад, — наголосила вона.

За словами прем'єра, російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури.

Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури, — наголосила вона.

Источник: Ракурс


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