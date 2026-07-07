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Юлія Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy
В Україні підвищать безпеку роботи АЗС у прифронтових регіонах — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n214866-v-ukrayini-pidvyschat-bezpeku-roboty-azs-u-pryfrontovyh-regionah-svyrydenko.htmlРакурс
Визначено додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак.
Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами координаційної наради з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним.
У пріоритеті — потреби прифронтових громад, — наголосила вона.
За словами прем'єра, російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури.
Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури, — наголосила вона.