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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Семь ракет и 169 БпЛА атаковали Украину в ночь на 8 июля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n214875-sem-raket-i-169-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-8-iulya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня (з 18.00 7 липня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україну, застосувавши БпЛА та ракети різних типів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря;
- п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску — ТОТ Криму, Брянська область РФ);
- 169 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Мілерово, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського і Чауда в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.