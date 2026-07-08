Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня (з 18.00 7 липня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україну, застосувавши БпЛА та ракети різних типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря;

п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску — ТОТ Криму, Брянська область РФ);

169 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Мілерово, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського і Чауда в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00: