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Последствия российского ракетного удара по Киеву, фото: ГСЧС

Рашисты ночью ударили ракетой по Киеву — двое пострадавших (ФОТО)

8 июл 2026, 08:22
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня, завдали ракетного удару балістикою по Києву.

Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та мер Києва Віталій Кличко.

Зафіксовано такі наслідки:

  • у Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Двоє постраждалих, одного з них госпіталізовано. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї;
  • у Деснянському районі — пожежа складських приміщень.

Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського ракетного удару по Києву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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