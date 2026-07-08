Последствия российского ракетного удара по Киеву, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня, завдали ракетного удару балістикою по Києву.

Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та мер Києва Віталій Кличко.

Зафіксовано такі наслідки:

у Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Двоє постраждалих, одного з них госпіталізовано. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї;

у Деснянському районі — пожежа складських приміщень.