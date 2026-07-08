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Последствия российского ракетного удара по Киеву, фото: ГСЧС
Рашисты ночью ударили ракетой по Киеву — двое пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n214874-rashisty-nochu-udarili-raketoy-po-kievu-dvoe-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня, завдали ракетного удару балістикою по Києву.
Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та мер Києва Віталій Кличко.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Двоє постраждалих, одного з них госпіталізовано. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї;
- у Деснянському районі — пожежа складських приміщень.
Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, — зазначили у ДСНС.