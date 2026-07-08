Последствия российской атаки на Одесскую область 8 июля, фото: Одесская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня, масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі. Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає, — розповів він.

Водночас до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі:

дев’ятьох людей госпіталізовано; стан одного з них — 48-річного чоловіка — залишається важким. Медики надають необхідну допомогу.

На місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення, — додав Кіпер.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники вдарили по Одесі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною.