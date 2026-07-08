Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Одесскую область 8 июля, фото: Одесская ОВА

Три АЗС и энергообъект атаковали ночью российские дроны на Одесщине (ФОТО)

8 июл 2026, 10:11
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня, масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі. Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає, — розповів він.

Наслідки російської атаки на Одещину 8 липня, фото: Одеська ОВА

Водночас до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі:

дев’ятьох людей госпіталізовано;

стан одного з них — 48-річного чоловіка — залишається важким. Медики надають необхідну допомогу.

На місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення, — додав Кіпер.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники вдарили по Одесі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров