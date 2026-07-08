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Наслідки російської атаки на Одещину 8 липня, фото: Одеська ОВА
Три АЗС та енергооб'єкт атакували вночі російські дрони на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214877-try-azs-ta-energoobiekt-atakuvaly-vnochi-rosiyski-drony-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 липня, масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі. Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає, — розповів він.
Водночас до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі:
дев’ятьох людей госпіталізовано;
стан одного з них — 48-річного чоловіка — залишається важким. Медики надають необхідну допомогу.
На місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення, — додав Кіпер.
Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники вдарили по Одесі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною.