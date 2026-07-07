Росіяни атакували Одесу балістичною ракетою, фото: Олег Кіпер

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Російські загарбники завдали удару по Одесі, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною.

Наразі відомо про шістьох поранених. Про це сьогодні, 7 липня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одна людина у важкому стані, стан ще трьох — середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — розповів він.

Також внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі.

Тривають роботи з ліквідації наслідків.