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РФ нанесла новые удары по Киеву, есть жертва и раненые. Фото:

Россия ударила дронами по Киеву — есть погибшие и восемь раненых

8 июл 2026, 16:24
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Країна-агресор Російська Федерація завдала нових ударів по Києву.

Вдень у середу, 8 липня, окупанти спрямували по українській столиці реактивні дрони-камікадзе. Ворожі безпілотники атакували місто та Київську область з північного напрямку. Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Згодом з’явилась інформація про жертв та поранених. Як поінформували у Telegramміський голова Києва Віталій Кличко та керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, наразі відомо про двох загиблих осіб та вісьмох поранених. Серед постраждалих — двоє медиків. Усіх поранених госпіталізували.

Нагадаємо, 8 липня російський безпілотник впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі Києва. Також у цьому районі ворожий БпЛА також упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

Источник: Ракурс


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