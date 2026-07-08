РФ нанесла новые удары по Киеву, есть жертва и раненые. Фото:

https://racurs.ua/n214891-rossiya-udarila-dronami-po-kievu-est-pogibshie-i-vosem-ranenyh.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація завдала нових ударів по Києву.

Вдень у середу, 8 липня, окупанти спрямували по українській столиці реактивні дрони-камікадзе. Ворожі безпілотники атакували місто та Київську область з північного напрямку. Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Згодом з’явилась інформація про жертв та поранених. Як поінформували у Telegramміський голова Києва Віталій Кличко та керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, наразі відомо про двох загиблих осіб та вісьмох поранених. Серед постраждалих — двоє медиків. Усіх поранених госпіталізували.

Нагадаємо, 8 липня російський безпілотник впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі Києва. Також у цьому районі ворожий БпЛА також упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.