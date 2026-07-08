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Ракурс
Російські безпілотники атакували Київ вдень 8 липня, фото: ДПСУ

У Києві БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції — Кличко

8 лип 2026, 14:12
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У Деснянському районі Києва ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції.

Двох людей поранено, їх госпіталізували. Про це сьогодні, 8 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, шо у Деснянському районі ворожий БпЛА також упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

Медики госпіталізували чотирьох постраждалих внаслідок падіння ворожого БпЛА в Деснянському районі, — додав він. — Також після нічної атаки на столицю, під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Джерело: Ракурс


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