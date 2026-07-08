Російські безпілотники атакували Київ вдень 8 липня, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n214885-u-kyievi-bpla-vpav-ta-vybuhnuv-poblyzu-gazorozpodilnoyi-stanciyi-klychko.html

Ракурс

У Деснянському районі Києва ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції.

Двох людей поранено, їх госпіталізували. Про це сьогодні, 8 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, шо у Деснянському районі ворожий БпЛА також упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.