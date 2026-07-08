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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС

У Києві ліквідували всі пожежі, спричинені російським обстрілом (ФОТО)

8 лип 2026, 11:07
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У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним російським обстрілом.

Про це сьогодні, 8 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення. Триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель, — розповіли у відомстві.

Внаслідок обстрілу:

  • загинула одна людина — під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки;
  • ще двоє людей постраждали.

Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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