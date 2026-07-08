Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС
У Києві ліквідували всі пожежі, спричинені російським обстрілом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214879-u-kyievi-likviduvaly-vsi-pojeji-sprychyneni-rosiyskym-obstrilom-foto.htmlРакурс
У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним російським обстрілом.
Про це сьогодні, 8 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення. Триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель, — розповіли у відомстві.
Внаслідок обстрілу:
- загинула одна людина — під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки;
- ще двоє людей постраждали.