Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС

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У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним російським обстрілом.

Про це сьогодні, 8 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення. Триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель, — розповіли у відомстві.

Внаслідок обстрілу: