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Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС
В Киеве ликвидировали все пожары, вызванные российским обстрелом (ФОТО)https://racurs.ua/n214879-v-kieve-likvidirovali-vse-pojary-vyzvannye-rossiyskim-obstrelom-foto.htmlРакурс
У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним російським обстрілом.
Про це сьогодні, 8 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення. Триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель, — розповіли у відомстві.
Внаслідок обстрілу:
- загинула одна людина — під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки;
- ще двоє людей постраждали.