Российские беспилотники атаковали Киев днем ​​8 июля, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n214885-v-kieve-bpla-upal-i-vzorvalsya-vblizi-gazoraspredelitelnoy-stancii-klichko.html

Ракурс

У Деснянському районі Києва ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції.

Двох людей поранено, їх госпіталізували. Про це сьогодні, 8 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, шо у Деснянському районі ворожий БпЛА також упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.