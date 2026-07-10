Александр Сырский, фото: Главнокомандующий ВСУ / Commander-in-Chief of the AFU

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Ракурс

Російські загарбники намагалися розгорнути масштабний наступ, однак фактично не змогли досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці.

Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі. Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підсумовуючи результати першого півріччя 2026 року.

Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім, — зазначив Сирський.

За словами Сирського, Сили оборони послідовно реалізують стратегію виснаження російського агресора:

За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тис. військовослужбовців.

Водночас він наголошує, що недооцінювати противника не можна.

До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України, — розповів Сирський. — Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення.

Він зазначив, що ЗСУ послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити кремль до справедливого миру на наших умовах. Зокрема: