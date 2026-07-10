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В Хмельницкой области задержали российского агента, фото: СБУ
Агент ФСБ готовил новый удар по Хмельнитчине — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n214942-agent-fsb-gotovil-novyy-udar-po-hmelnitchine-sbu-foto.htmlРакурс
На Хмельниччині контррозвідка затримала російського агента, який на замовлення ФСБ збирав координати для нової серії ракетно-дронових атак по регіону.
Про це сьогодні, 10 липня, повідомив прес-центр СБУ.
Як з’ясувало розслідування:
- наведенням обстрілів займався завербований ворогом 22-річний студент із Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав до західного регіону України;
- у поле зору ФСБ він потрапив, коли підготував перелік геолокацій потенційних цілей для ворожих ударів і надіслав його у профільний російський чат-бот;
- серед об'єктів для ураження у цьому списку були електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти Сил оборони;
- також фігурант орендував авто, на якому об’їжджав місто, щоб відстежувати і доповідати куратору з РФ про наслідки попередніх обстрілів Хмельницького;
- зібрані відомості агент направляв російському спецслужбісту через месенджер із позначками українських об'єктів на Google-картах.
Під час обшуків у затриманого виявили російський паспорт, оформлений до початку повномасштабної війни, а також смартфон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — розповіли у СБУ.