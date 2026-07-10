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В Хмельницкой области задержали российского агента, фото: СБУ

Агент ФСБ готовил новый удар по Хмельнитчине — СБУ (ФОТО)

10 июл 2026, 14:56
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На Хмельниччині контррозвідка затримала російського агента, який на замовлення ФСБ збирав координати для нової серії ракетно-дронових атак по регіону.

Про це сьогодні, 10 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

  • наведенням обстрілів займався завербований ворогом 22-річний студент із Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав до західного регіону України;
  • у поле зору ФСБ він потрапив, коли підготував перелік геолокацій потенційних цілей для ворожих ударів і надіслав його у профільний російський чат-бот;
  • серед об'єктів для ураження у цьому списку були електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти Сил оборони;
  • також фігурант орендував авто, на якому об’їжджав місто, щоб відстежувати і доповідати куратору з РФ про наслідки попередніх обстрілів Хмельницького;
  • зібрані відомості агент направляв російському спецслужбісту через месенджер із позначками українських об'єктів на Google-картах.

Під час обшуків у затриманого виявили російський паспорт, оформлений до початку повномасштабної війни, а також смартфон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — розповіли у СБУ.

На Хмельниччині затримали російського агента, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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