В Хмельницкой области задержали российского агента, фото: СБУ

https://racurs.ua/n214942-agent-fsb-gotovil-novyy-udar-po-hmelnitchine-sbu-foto.html

Ракурс

На Хмельниччині контррозвідка затримала російського агента, який на замовлення ФСБ збирав координати для нової серії ракетно-дронових атак по регіону.

Про це сьогодні, 10 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

наведенням обстрілів займався завербований ворогом 22-річний студент із Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав до західного регіону України;

у поле зору ФСБ він потрапив, коли підготував перелік геолокацій потенційних цілей для ворожих ударів і надіслав його у профільний російський чат-бот;

серед об'єктів для ураження у цьому списку були електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти Сил оборони;

також фігурант орендував авто, на якому об’їжджав місто, щоб відстежувати і доповідати куратору з РФ про наслідки попередніх обстрілів Хмельницького;

зібрані відомості агент направляв російському спецслужбісту через месенджер із позначками українських об'єктів на Google-картах.

Під час обшуків у затриманого виявили російський паспорт, оформлений до початку повномасштабної війни, а також смартфон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).