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Последствия российского удара по Запорожью, фото: ГСЧС
В Запорожье в результате ударов российских БПЛА погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215698-v-zaporoje-v-rezultate-udarov-rossiyskih-bpla-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запорізької області.
Внаслідок влучання загинув чоловік, ще семеро людей травмовані, повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- за однією адресою зайнялося на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів;
- за іншою адресою виникла пожежа в приміщенні меблевого магазину на площі 100 кв. м;
- ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.
Рятувальники ліквідували всі пожежі. Кількість травмованих уточнюється, — розповіли у ДСНС.