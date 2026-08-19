Последствия российского удара по Запорожью, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запорізької області.

Внаслідок влучання загинув чоловік, ще семеро людей травмовані, повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

за однією адресою зайнялося на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів;

за іншою адресою виникла пожежа в приміщенні меблевого магазину на площі 100 кв. м;

ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.