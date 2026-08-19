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Последствия российского удара по Запорожью, фото: ГСЧС

В Запорожье в результате ударов российских БПЛА погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

19 авг 2026, 10:36
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запорізької області.

Внаслідок влучання загинув чоловік, ще семеро людей травмовані, повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • за однією адресою зайнялося на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів;
  • за іншою адресою виникла пожежа в приміщенні меблевого магазину на площі 100 кв. м;
  • ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. Кількість травмованих уточнюється, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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