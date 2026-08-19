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Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі внаслідок ударів російських БпЛА загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215698-u-zaporijji-vnaslidok-udariv-rosiyskyh-bpla-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня, завдали ударів безпілотниками по обласному центру Запорізької області.
Внаслідок влучання загинув чоловік, ще семеро людей травмовані, повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- за однією адресою зайнялося на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів;
- за іншою адресою виникла пожежа в приміщенні меблевого магазину на площі 100 кв. м;
- ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.
Рятувальники ліквідували всі пожежі. Кількість травмованих уточнюється, — розповіли у ДСНС.