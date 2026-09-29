Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216524-okupant-z-druchkom-prograv-sutychku-ukrayinskomu-dronu-video.html

Ракурс

Українські FPV-дрони знищили низку російських загарбників, частина з яких пересувалася на траспортних засобах або перебувала в укриттях.

Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Окупант з дрючком напав на дрон. Звісно ж, переможцем у цій сутичці вийшов пілот прикордонного підрозділу «Фенікс», — вказано в описі відео. — Ще одного загарбника знатно «підкоптили» — він ще довго бігав посадкою, палаючи від вибухового «подаруночка».

У ДПСУ зазначають, що FPV-дрони на оптоволокні дають змогу точно залетіти як противнику в голову, так і в укриття чи логістичний транспорт. А найголовніше — такі дрони стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.