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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Окупант з дрючком програв сутичку українському дрону (ВІДЕО)

29 вер 2026, 22:32
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Українські FPV-дрони знищили низку російських загарбників, частина з яких пересувалася на траспортних засобах або перебувала в укриттях.

Відповідне відео сьогодні, 29 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Окупант з дрючком напав на дрон. Звісно ж, переможцем у цій сутичці вийшов пілот прикордонного підрозділу «Фенікс», — вказано в описі відео. — Ще одного загарбника знатно «підкоптили» — він ще довго бігав посадкою, палаючи від вибухового «подаруночка».

У ДПСУ зазначають, що FPV-дрони на оптоволокні дають змогу точно залетіти як противнику в голову, так і в укриття чи логістичний транспорт. А найголовніше — такі дрони стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: Ракурс


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