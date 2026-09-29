Росіяни активно атакують Україну дронами, фото: «Укрінформ»

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Кількість дронів, які російські загарбники запускають по території України, у вересні зросла.

Про це телеефірі розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Дронів у нас в цьому місяці уже більше, ніж загалом у попередньому. Сьогодні 29-те число, противник продовжує атакувати. У нас за серпень було 2 тис. 850 реактивних БпЛА, у цьому місяці — вже 3 тис. 177. Тобто … ми бачимо, що ворог уже суттєво збільшив кількість реактивних БпЛА, — зазначив Ігнат.

За його словами, ворог атакує хвилями:

в епіцентрі уваги росіян під час дронових атак зараз Київ і Київщина;

інші міста — такі як Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон, Дніпро — також постійно під ударами РФ, туди часто долітають «бандеролі»;

інколи ворог спрямовує засоби повітряного нападу на захід, реактивні дрони деколи долітають і до віддалених точок України.

Ігнат зазначив, що потрібно більше ракет як до систем Patriot, так до і наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним БпЛА та ворожій балістиці. За його словами, Сили оборони очікують також від вітчизняних виробників якомога швидших рішень для протидії ворожим атакам, які можна було б масштабувати.

Зараз для відбиття ворожих використовується:

переважно тактична авіація, зокрема літаки F-16;

працює наземна ППО, «якщо є ракети». Уже є відомості про те, що країни допомагають деякими пакетами до певних систем. Цоього вистачить «на деякий час, але цей процес не має зупинятись».

Ігнат зауважив, що по реактивних БпЛА непогано працюють ПЗРК, коли дрон перебуває в зоні ураження.

Джерело: «Укрінформ»