В Запорожье резко возросло количество пострадавших. Фото:

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У Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих внаслідок російського бомбардування.

Наразі відомо про 16 поранених. Один чоловік перебуває у важкому стані, а ще двоє — у стані середньої тяжкості. З гострою реакцією на стрес госпіталізували шестирічного хлопчика. Всім надається медична допомога. Також відомо, що загинув поліцейський. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

В місто зруйновані та пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків. Також під ударом опинилися й адміністративні будівлі. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на одному з місць влучань, бо під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Зазначається, що один із російських КАБів упав у житловому секторі та не вибухнув. Поліцейські евакуювали місцевих жителів, а авіабомбу вже забрали сапери.

Нагадаємо, 10 липня російська авіація скинула керовані авіаційні бомби на центр Запоріжжя. Одна людина загинула, а четверо зазнали поранень. Серед постраждалих є дитина.

В обласному центрі внаслідок бомбардування зруйновані житлові та нежитлові будинки, горів автомобіль. На місцях працюють екстрені служби. Місцева влада закликала містян бути обачними, бо відомо про нерозірвані боєприпаси.